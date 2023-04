PSG - OL : Blanc secoue Cherki et a trouvé son nouveau héros avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL revit. En difficulté cette saison, les Goes sont allés chercher hier soir une victoire ô combien prestigieuse au Parc des princes face à une équipe du PSG de plus en plus inquiétante sur le plan collectif (1-0). Une réalisation de l’entrant Bradley Barcola a suffi au bonheur de Laurent Blanc. « Il est vraiment intéressant car c’est un attaquant qui va vite, qui ne se pose pas de questions, a analysé le coach de l’OL. Il marque des buts alors qu’il n’est pas forcément un grand buteur. Il ne faut pas qu’il s’arrête là, qu’il continue. »

« Cherki ? Ce n’est pas encore gagné »

Attendu à Nantes, mercredi en demi-finale de la Coupe de France (21h10), Barcola le sera peut-être moins que Rayan Cherki... taclé par ce même Blanc. « Je le fais jouer et j’essaie de lui faire comprendre, et ce n’est pas encore gagné, qu’avec les qualités qu’il a, on n’arrive plus à jouer arrêté dans le football d’aujourd’hui. Le jeu est de plus en plus physique, athlétique, a-t-il lancé. S’il comprend qu’avec la technique qu’il a et avec la facilité de jouer avec les deux pieds qu’il a, s’il se met en mouvement dans le sens du jeu, il va faire très mal. Et il va être décisif. Je lui fais comprendre que le football est un sport collectif. Il y a du mieux mais ce n’est pas encore gagné. Il est très jeune, il n’a pas fini de développer, notamment ses qualités physiques, la course. »