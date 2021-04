Résultat Ligue 1 : l'OL devant le LOSC après 45 minutes (2-1)

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il ne lui aura donc fallu que deux occasions pour marquer son second but en Ligue 1. On parle ici de Islam Slimani, l'attaquant de l'OL, grand artisan du bon début de match des Lyonnais qui ont vite pris le LOSC de vitesse. A la 17e minute, bien servi par Depay, l'Algérien ne concrétisait pas et envoyait au-dessus du but de Mike Maignan sa reprise du pied droit.

Mais trois minutes plus tard, Caqueret résistait à Bradaric sur le côté droit et centrait au premier poteau, où Islam Slimani passait devant Fonte et trompait Maignan d'une parfaire reprise du pied droit (1-0, 20e). Il était dit que le défenseur José Fonte allait d'ailleurs passer une mauvaise soirée, lui qui, à la 35e minute, et sous la pression du même Slimani, marquait contre son camp (2-0, 35e) à la suite d'un coup-franc de Léo Dubois.

Les Lillois, sonnés, n'ont fait illusion dans cette première période qu'à la 23e minute lorsque bien servi par Yilmaz, Jonathan David avait trompé Lopes du pied gauche. En vain, légalisation était logiquement refusée par le VAR. Alors que les 22 acteurs s'apprêtaient à regagner les vestiaires, le LOSC retrouvait enfin le sourire avec un but précieux de son attaquant turc, Yilmaz (2-1, 46e). But marqué sur coup-franc, dans l'axe, à 25 mètres du but lyonnais. Le suspens est relancé.