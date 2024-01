OL Mercato : Lyon coupe une recrue estivale et reçoit une réponse cash du clan Benzema

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Le temps passe et les spéculations vont bon train autour de Karim Benzema. Absent à la reprise de son club d’Al-Ittihad, l’attaquant français de 36 ans a retrouvé l’entraînement à Djeddah. Hier, une dépêche AFP a relancé la machine médiatique, en expliquant que « selon une source proche du club », l'ancien crack du Real Madrid avait demandé à quitter Al-Ittihad, qui lui aurait proposé un prêt dans un autre club saoudien.

Une option repoussée par le Français, qui se sentirait « incapable de donner le meilleur de lui-même à cause de la pression », d’après nos confrères. « C’est faux, ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s’entraîne pas avec l’équipe, répond un proche. On a l’habitude, glisse son entourage dans L’Équipe. En fait, Karim veut des recrutements de valeur, il veut des joueurs de son calibre. Excepté N’Golo (Kanté), il se sent seul, alors il a exigé l’amélioration de l’effectif dans toutes les lignes, comme à Al- Hilal. Et il pense aussi qu’on aurait pu lui demander son avis dans le choix de l’entraîneur qui a remplacé Nuno Espirito Santo (Marcelo Gallardo). »

Alvero poussé à Brême ?

En France, la folle rumeur d’un retour à l’OL s’est répandue comme une traînée de poudre après que le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé sur son live mercato que John Textor en rêvait. D’après L’Équipe, cela devrait rester au stade du rêve, justement, malgré les ingénieuses idées de montages du patron américain impliquant Eagle Football et les Saoudiens, car Textor n’aurait pas été en contact direct avec Benzema, ni avec son premier cercle. À l’OL, on explique « ne pas avoir le temps pour ces bêtises », tandis que du côté du joueur, l’entourage assure que cette rumeur n’est tout simplement « pas vraie ».

Recruté l'été dernier à Sochaux pour 4 M€, Skelly Alvero pourrait par ailleurs partir puisqu’il ne joue plus depuis que Pierre Sage a pris les commandes de l'OL, début décembre. Selon L’Équipe, le jeune milieu (21 ans) devrait changer d'air avant la fin du mercato. Après avoir tenté de le prêter à Molenbeek, une option qui n'a pas été privilégiée par le joueur, Lyon discute avec le Werder Brême. L'actuel 13e de Bundesliga a fait une offre de prêt jusqu'en fin de saison, assortie d'une option d'achat. Sunderland était venu aux renseignements.

