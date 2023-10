OL - INFO BUT! : la vérité sur les 300M€ recherchés par Textor pour Lyon

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Comme révélé il y a quelques jours par le Financial Time, John Textor cherche bel et bien à lever 300 M€ en activant divers leviers (vente de la LCDC Arena, prêts bancaires, etc.) afin de refinancer la dette de l’OL. Outre sa volonté de « recentrer l’activité sur le sportif », le boss du Eagle Football cherche surtout à simplifier le processus de décision au sein d’OL Groupe.

Du rachat de crédit pour plus de liberté à l’avenir

En effet, à chacune de ses décisions stratégiques, John Textor doit obtenir l’aval des 12 organismes de crédits sollicités par l’OL sous Jean-Michel Aulas. Par le passé, l’Américain a été confronté à quelques anicroches avec les banques, notamment lorsqu’il a demandé l’entrée de certains partenaires financiers dans son projet et lorsqu’il a fallu remplacer Bill Foley au pied levé par Ares. C’est en ce sens qu’il veut diminuer le nombre d’interlocuteurs en refinançant la dette.

Par ailleurs, une partie de cette somme doit aussi servir à rembourser la société Iconic, laquelle avait financé le rachat du club à hauteur de 75 M€ et souhaite désormais se désengager comme rapporté par L'Equipe. Si John Textor parvient effectivement à lever cet argent, ce ne sera pas directement pour investir dans l’effectif et sur le Mercato mais bel et bien pour refinancer certains points et diminuer son nombre de "partenaires" économiques.

