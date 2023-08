OL : John Textor se prend un gros tacle de Belgique

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Vivement critiqué pour sa gestion et son management à l'OL, John Textor fait également des choix surprenants à Molenbeek. L'homme d'affaires américain a licencié le staff du club belge quelques jours avant la reprise du championnat. Une décision qui a du mal à passer pour Thierry Berghmans, l'ancien entraîneur des gardiens de Molenbeek.

La colère de Thierry Berghmans

Fraichement licencié, Thierry Berghmans s'est confié au quotidien belge La DH Les Sports : "Nous avons été surpris par le timing, c'est vraiment ridicule de l'avoir fait à cinq jours de la reprise du championnat. Si vous souhaitez changer de staff, faites-le dès le début de la préparation". Entraîneur des gardiens de Molenbeek depuis juillet 2019, Thierry Berghmans a travaillé un an avec John Textor. La venue de l’américain semble être une catastrophe pour le club : "Il a tout détruit en un claquement de doigts", a encore déploré l'entraîneur des gardiens. "On ne compte même plus les pressions exercées avec des menaces de rompre les contrats de certains joueurs si nous ne faisions pas jouer certains éléments. Nous avions préparé soigneusement ce retour en D1 (...) et puis John Textor a anéanti en deux mois tout ce que nous avions construit en huit ans", a-t-il déclaré.

Il est à noter que John Textor a remercié le staff qui avait permis la remontée du RWD Molenbeek, afin de nommer Cláudio Caçapa, ancien adjoint à l'OL entre 2016 et 2023, puis entraîneur intérimaire de Botafogo pendant trois semaines en juillet.

L’ancien Coach des gardiens de Molenbeek est fou de rage après John Textor 😡😡



« 𝐒𝐢 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐯𝐨𝐮𝐥𝐞𝐳 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟, 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞𝐬-𝐥𝐞 𝐝𝐞̀𝐬 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐀𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐥, 𝐣𝐞 𝐦𝐞 𝐝𝐢𝐬 𝐪𝐮’𝐢𝐥… pic.twitter.com/QdkdqtqIA0 — Media Gones™ (@Media_Gones) August 3, 2023

