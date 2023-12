OL, LOSC - Mercato : Almeria fixe un tarif de sortie pour Ramazani

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Almeria ne fera pas de cadeau à Lyon et au LOSC pour Largie Ramazani. Le club Andalou a fixé son prix pour son joueur. Le LOSC et l’Olympique Lyonnais devront débourser 10 millions d’euros pour se procurer l’ailier belge de 22 ans. Une somme que Lyon est capable de débourser, étant donné leur besoin à ce poste et l’enveloppe de 40 millions d’euros attribuée pour le mercato hivernal.

Il faudra sortir le chéquier...

Avec les départs à la CAN, comme celui de Nuamah, Lyon doit se renforcer sur les ailes. L’OL de John Textor a jeté son dévolu sur le joueur formé à Manchester United depuis quelques semaines maintenant.

L'OL et le LOSC connaissent le prix de Largie Ramazani https://t.co/kC9cEHaiKS — Foot Mercato (@footmercato) December 27, 2023

Podcast Men's Up Life