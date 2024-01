OL : Anthony Lopes menacé l'été prochain ?

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

C'est une question de jours. Et on devrait bientôt voir à l'OL deux nouvelles figures : le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson. Dans un article qui leur est consacré, le quotidien l'Equipe en dit plus sur celui qui va devenir la doublure d'Anthony Lopes.

Cartes rebattues

Brillant avec Botafogo ces derniers mois, Perri, que l'on dit plutôt bon sur sa ligne et excellent dans le jeu aux pieds, est considéré comme le futur titulaire du poste de gardien en équipe nationale brésilienne. Lors de ce mercato hivernal, il était la cible de nombreux clubs européens et va finalement arriver en France. Pour y rester ? L'Equipe annonce que Lopes a du souci à se faire.

"Durant la seconde partie de saison, le portier, qui possède un passeport italien, devrait endosser le costume de doublure d'Anthony Lopes, mais les cartes seront très certainement rebattues lors du prochain exercice alors que le contrat du gardien portugais arrive à échéance en 2025."

