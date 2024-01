OL - Mercato : après Fofana, Lyon attend Matic (Stade Rennais) et deux autres offensifs !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL ne chôme plus au mercato. Alors que David Friio s’active depuis plusieurs jours pour finaliser les négociations avec ses priorités de l’hiver, Nemanja Matic (Rennes) et Saïd Benrahma (West Ham), le directeur sportif lyonnais menait en parallèle et en secret une piste ambitieuse en attaque.

Matic et au moins deux offensifs en plus ?

Comme évoqué hier, l’ancien homme fort de l’OM en effet de convaincre Malick Fofana de rejoindre l’OL, malgré une concurrence assez forte en Bundesliga et en Premier League. Il devrait coûter environ 15 M€ hors bonus à l’OL. Selon L’Équipe, cette arrivée ne remet pas en cause le recrutement d’au moins deux autres éléments offensifs cet hiver. Esseulé en attaque, Alexandre Lacazette devrait être comblé.

Voici la une de L'Équipe du mardi 9 janvier 2024 : https://t.co/d2CEqIHUUO pic.twitter.com/72u4My4Jn2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 9, 2024

