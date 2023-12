OL - Mercato : après Perri et Adryelson, un troisième transfert bouclé entre Lyon et Botafogo ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après avoir fait tout son début de carrière au Brésil, Jeffinho a rejoint l'Europe et l'Olympique Lyonnais en janvier dernier, s'engageant jusqu'en juin 2027 avec le club rhodanien.

Jeffinho de retour à Botafogo cet hiver ?

Mais après seulement 11 mois passés en France et 19 matchs disputés avec les Gones, l'ailier gauche brésilien pourrait déjà quitter le club rhodanien lors du mercato hivernal, si l'on en croit les informations du compte Twitter @FdmcOficial. Le joueur de 23 ans pourrait faire son retour à Botafogo, club où il a déjà évolué en 2022. Après les arrivées programmées de Lucas Perri et Adryelson à l'OL cet hiver, c'est donc un nouveau transfert qui se profile entre le club lyonnais et le club brésilien.

Após a info do Jeffinho, vários torcedores do @OL vieram aqui no perfil falar da possível volta do jogador para o Botafogo.



A maioria diz que gosta dele, mas vê que precisa realmente ir para outro time para “rodar” mais, e que ainda não encaixou muito bem por lá.



Todos felizes… pic.twitter.com/tlCrHnVz3R — Fogão do Meu Coração (@FdmcOficial) December 14, 2023

Podcast Men's Up Life