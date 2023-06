OL - Mercato : Barcola rassure Blanc sur son avenir et délivre un précieux conseil

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Auteur de 5 buts et 9 passes décisives en L1 la saison dernière alors qu'il n'a disputé qu'un tiers du temps de jeu global, Bradley Barcola a été l'une des révélations de la saison. Surtout que le contexte morose de l'OL n'incitait pas à l'épanouissement. Courtisé par des clubs anglais, l'ailier de 20 ans explique ce dimanche dans L'Equipe qu'il compte rester à Lyon en 2023-24 et qu'il espère que l'état d'esprit sera optimal dès le coup d'envoi des compétitions...

"Je suis bien à l'OL"

"J'ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j'ai juste fait six mois... Je suis bien à l'OL, j'espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais je ne vois pas pourquoi je partirais. J'ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d'un titulaire. Ce qu'il faut pour redresser le club ? Il faudra qu'on démarre la saison en ayant tous le même état d'esprit. Qu'on n'attende pas six mois pour avoir envie d'être une équipe. Si on fait les choses tous ensemble, ça va fonctionner."

La fiche de Bradley Barcola

Encore raté !



La une du journal L'Équipe de ce dimanche 25 juin. Lire l'édition > https://t.co/JouOvejh4a pic.twitter.com/NaZDcqFrEC — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Actuellement en Roumanie avec l'équipe de France Espoirs pour disputer l'Euro de la catégorie, Bradley Barcola assure qu'il n'a aucune intention de quitter l'OL cet été. Il veut confirmer sa belle saison passée, en espérant que son équipe aura un meilleur état d'esprit en 2023-24.

Raphaël Nouet

Rédacteur