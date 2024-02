OL Mercato : Benrahma, Matic, Orban… David Friio a été « choqué » par les recrues !

Si l’OL est en difficulté en Ligue 1 (16ème), les Gones ont mené un recrutement XXL cet hiver. Sur plusieurs dossiers très concurrentiels, Lyon est parvenu à tirer son épingle du jeu… Pour le plus grand bonheur de David Friio, le nouveau directeur sportif rhodanien qui ne s’attendait pas à un tel succès.

« Si Lyon est une institution du football français, dans un beau stade, un beau centre d’entraînement et une belle ville, ce qui m’a choqué de façon positive c’est le retour des joueurs que nous avons contacté. Ils ont tous montré un véritable enthousiasme à rejoindre le projet. Saïd Benrahma m’a dit : « David, j’ai reçu beaucoup d’offres mais à partir du moment où on a échangé, je ne voulais aller qu’à l’OL ». Nemanja (Matic) la même chose. Il a montré sa volonté de nous rejoindre. Les deux jeunes Malick (Fofana) et Gift (Orban) pareil. Cela montre le pouvoir d’attraction de l’OL malgré la situation difficile actuelle. C’est un vrai point positif ».