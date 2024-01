OL Mercato : Benzema prêt à aller au bras de fer ?

Les prochains jours vont être décisifs pour l'avenir de Karim Benzema. Et pour la concrétisation d'un vieux rêve des supporters de l'OL, qui aimeraient que le Gone vienne conclure sa carrière dans son club formateur. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, des négociations vont avoir lieu entre l'attaquant de 36 ans, qui souhaite revenir en Europe, et les responsables du championnat saoudien pour trouver une solution.

Les dirigeants de la Saudi Pro League souhaitent que Benzema reste. Ils seraient d'ailleurs prêts à lui proposer un transfert dans un autre club qu'al-Ittihad. Une formule qui n'aurait pas les faveurs de KB9, déçu par le niveau général du championnat saoudien. Lui tient particulièrement à revenir en Europe, où plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt. Une certitude : le Real Madrid ne fait pas partie du lot, les Merengue n'ayant pas pour habitude de rappeler leurs vieilles gloires, comme Cristiano Ronaldo a pu s'en rendre compte après ses départs de la Juventus (en 2021) et de Manchester United (en 2022).

RMC annonce que l'OL ferait le forcing pour le récupérer. Mais une source interne au club rhodanien a parlé de simple "buzz". Il est vrai qu'avec la limite salariale imposée par la DNCG, l'Olympique Lyonnais ne semble pas en mesure de faire revenir Benzema, à moins que le Ballon d'Or 2022 ne consente à une grosse baisse de ses émoluments...

