OL - Mercato : Boateng de retour au Bayern !

La rumeur d'un retour de Jérôme Boateng au Bayern Munich enfle à nouveau. Non seulement le champion d’Allemagne en titre est tombé de haut en s’inclinant sur la pelouse de Saarbrucken (D3) hier, en Coupe d'Allemagne, mais Matthijs de Ligt s'est blessé à un genou et son indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines.

Il est à Munich ce jeudi...

Une blessure qui intervient alors que Dayot Upamecano, victime d’une déchirure ligamentaire, est lui aussi sur le flanc. D’après Sport Bild, Boateng a été aperçu au centre d’entraînement du Bayern ce jeudi. Libre de tout contrat, il représente une solution à court terme pour le club bavarois. A suivre...

