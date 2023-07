OL - Mercato : c'est confirmé pour Pulisic !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Christian Pulisic va bien échapper à l'Olympique Lyonnais. Cible rêvée par le nouveau propriétaire du club rhodanien, John Textor, cet été, l'international américain devrait être un joueur de l'AC Milan la saison prochaine.

Accord trouvé entre Chelsea et l'AC Milan pour Pulisic !

Alors que toutes les parties se rapprochaient ces derniers jours, Sky Italia a annoncé ce vendredi que Chelsea et l'AC Milan auraient trouvés un accord pour le transfert de l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Le montant de l'opération s'élèverait à 20 millions d'euros plus des bonus. John Textor et les Gones peuvent donc définitivement oubliés le capitaine de la sélection américaine.

⚽️ OL - Mercato : Textor a dragué Pulisic sur son bateau ! #ButFC https://t.co/XtFMpJW03p — But! Football Club (@club_but) July 5, 2023

