OL - Mercato : ça s’agite autour de Jake O’Brien !

Inconnu au bataillon lorsqu’il est arrivé cet été en provenance de Crystal Palace pour remplacer Castello Lukeba, Jake O’Brien (22 ans) a su saisir sa chance à l’OL. Lancé par Fabio Grosso et conforté par Pierre Sage, le défenseur irlandais – 2ème meilleur buteur de l’équipe cette saison (3 buts) – est même désormais devenu indiscutable dans le onze.

L’Angleterre et l’Allemagne suivent O’Brien

Forcément, les performances de l’ancien joueur de Molenbeek ne passent pas inaperçues. Notamment en Premier League où, comme révélé par Foot Mercato il y a quelques jours, Everton a dépêché des émissaires pour le voir à l’œuvre et pourrait même lancer un assaut cet hiver.

S’il est plutôt heureux à Lyon et ne compte pas quitter le club en cours de saison, Jake O’Brien suscite de plus en plus d’intérêt. Selon Ekrem Konur, les Toffee ne seraient pas les seuls clubs britanniques tentés par l’Irlandais. Des formations de Bundesliga commencent aussi à regarder les prestations du guerrier de Cork.

💣💥 Lyon's 22-year-old defender Jake O'Brien is attracting interest from Bundesliga and Premier League clubs. 🇮🇪 ⚪#OL pic.twitter.com/mGGDLNkTd5 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 19, 2023

