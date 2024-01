OL - Mercato : double coup dur dans le dossier Matic (Stade Rennais)

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

En plus de l'Olympique Lyonnais, Nemanja Matic aurait aussi une touche en Italie et en Angleterre.En effet, selon la presse italienne, l'AC Milan et Fulham s'intéresseraient également au Serbe. Pour rappel, l’actuel joueur du Stade Rennais se serait déjà mis d’accord avec l’OL et aurait trouvé une école internationale pour ses enfants à Sainte-Foy-lès-Lyon, chose qu’il n’avait pas trouvée à Rennes.

Rennes temporise, pas de transfert avant le 26 janvier ?

Seul hic et pas des moindres : les dirigeants rennais sont toujours réticent à l'idée de vendre son joueur en Ligue 1. Si les récents évènements montrent des signes d'apaisements du côté de Matic dans l'espoir de permettre à ses agents de mieux discuter son départ, ce n'est clairement pas gagné.

Hier encore, Foot Mercato expliquait que les Rouge et Noir n'avaient pas l'intention de renforcer la concurrence et encore moins avant les retrouvailles entre les deux équipes prévues, le 26 janvier prochain, au Groupama Stadium. Une situation qui, si elle s'enlise trop, pourrait profiter à l'AC Milan ou Fulham.

#Calciomercato | #Matic vuole lasciare il @staderennais perché a Rennes non ha potuto iscrivere i suoi figli alla scuola internazionale che frequentano: torna dunque sul mercato, lo vogliono @OL e @FulhamFC https://t.co/GULr26HaiQ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 11, 2024

