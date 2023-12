OL – Mercato : deux cadors de Série A sur Cherki, Textor lui offre aussi une porte de sortie !

Dans quel club Rayan Cherki ira finir ses frappes dans les tribunes après des dribbles virevoltants ? Ekrem Konur annonce que ce pourrait être au Napoli, à la Juventus ou à Crystal Palace, détenu à 45% par John Textor. Même si l’Américain n’est que minoritaire au conseil d'administration des Eagles, le contexte pourrait peser dans la balance.

Le Franco-algérien possède une valeur alléchante sur le marché des transferts. Sa vente pourrait rapporter gros aux Gones, qui cherchent à s’en débarrasser.

💣💥Napoli, Juventus and Crystal Palace have put Lyon attacking midfielder Rayan Cherki, 20, on their list of transfer targets. 🇫🇷 ⚪#OL https://t.co/0NghuI0m0a pic.twitter.com/0hAp5fKGmJ