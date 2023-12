OL - Mercato : deux recrues attendues dimanche, un départ à 7 M€ dans les tuyaux ?

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

C'est dans l'ère du temps depuis de longues semaines et ce sera officiel pour la reprise de l'entraînement : le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson devaient bientôt arriver à l'OL. La reprise de l’entraînement se fera le 31 décembre à l’OL, en compagnie de Pierre Sage, toujours à la tête de l’effectif.

Comme le précise le site brésilien, Globo, les deux joueurs transférés de Botafogo pour 20 millions d’euros, bonus compris, devraient se présenter dimanche en France. Les deux joueurs sont même déjà pressentis pour être dans le groupe pour le 32ème de finale de Coupe de France à Pontarlier début janvier.

Remplacé par Adryelson, Diomandé va bien quitter Lyon en janvier...

Sans transition, Foot Mercato confirme que Sinaly Diomandé devrait changer d'air en janvier. Non désiré par Pierre Sage, qui ne l'a pas appelé depuis son intronisation au poste de N°1, et absent pour la CAN avec la Côte d'Ivoire, le défenseur de 22 ans - qui se retrouve encore plus poussé dehors par la signature d'Adryelson - aurait été mis à prix pour 7 M€.

Podcast Men's Up Life