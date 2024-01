OL Mercato : Diego Moreira retourne à Chelsea (officiel)

Dès hier soir, Diego Moreira a annoncé la fin de son aventure lyonnaise via un message sur les réseaux sociaux. L'OL et Chelsea n'ont officié que ce lundi l'arrêt de son prêt dans la capitale des Gaules. L'ailier belgo-portugais n'aura joué que 7 rencontres sous le maillot blanc, ne parvenant pas à s'imposer au sein d'une formation en crise. Il devrait jouer avec les jeunes de Chelsea jusqu'à la fin de la saison puisqu'il a déjà porté deux maillots cette saison, ce qui lui interdit de jouer pour un troisième.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Forward Diego Moreira has been recalled from his loan at Ligue 1 side Lyon.