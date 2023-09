OL - Mercato : en plus du PSG, deux autres clubs ont tenté Cherki cet été !

Contrairement à ses désormais ex-coéquipiers, Castello Lukeba et Bradley Barcola, partis respectivement au RB Leipzig et au Paris Saint-Germain, Rayan Cherki est resté à l'Olympique Lyonnais cet été. Pourtant, l'international Espoirs français était courtisé lors du mercato estival.

Si le PSG, intéressé par Rayan Cherki depuis l'hiver dernier, aurait de nouveau manifesté son intérêt pour le joueur de 20 ans cet été, deux clubs anglais dont l'identité n'a pas filtré auraient également tentés de le recruter lors du mercato estival, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, qui a, par ailleurs, démenti que Chelsea était intéressé par Rayan Cherki. Mais les dirigeants lyonnais auraient fermés la porte à un départ de leur pépite cet été.

Chelsea were never really in advanced or concrete talks to sign Rayan Cherki this summer. Club tracking him as top talent but it was never close. 🔵🇫🇷



There were two English clubs keen on signing Cherki… but OL said no. pic.twitter.com/Z5PHCnSxGI