OL – Mercato : Everton climatise la rumeur Danjuma vers Lyon !

Si l’optimisme était de mise du côté de l’OL après qu’Arnaut Danjuma et son agent ont publié une vidéo dans un avion ce vendredi, le soufflé est déjà retombé autour de l’international néerlandais prêté par Villarreal à Everton cette saison.

En effet, en conférence de presse, le coach des Toffees Sean Dyche a pris la parole en démentant le départ imminent d’Arnaut Danjuma (26 ans) : « Il a joué ici et il y a de bonnes chances qu’il joue encore ici. Il n’y a pas vraiment d’histoire. C’est un joueur d’Everton et il fera partie de nos plans ».

Everton bloque encore Danjuma

Et concernant le fameux vol de Danjuma, il s’agissait – selon lui – d’une simple correspondance intérieure en Angleterre : « J’ai discuté avec lui, car il me semblait excessif d’aller de Manchester à Liverpool en avion. J’aurais pris une voiture, mais les joueurs modernes doivent prendre soin d’eux. Il n’a rien dit d’autre que son désir de travailler dur et de jouer. En fin de compte, c’est un joueur d’Everton ».

Alors que David Friio, le nouveau directeur sportif de l’OL, carressait l’espoir de signer deux recrues rapidement, il semblerait qu’Everton ne soit pas encore prêt à casser son accord avec Villarreal pour permettre le deal. Peut-être en cas d’arrivée ? Sean Dyche ne dit pas le contraire : « Nous sommes en mesure de faire ce qu’il y a de mieux si la bonne affaire se présente - ce qui est peu probable en janvier -, vous avez vu à quel point c’est calme ».

