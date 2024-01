OL Mercato : Fekir (Betis) snobe l'Arabie saoudite !

En début de semaine, Nabil Fekir, qui appartient au Betis Séville jusqu'au mois de juin 2026, avait laissé planer le doute sur son avenir. Sollicité par Galatasaray, le Français avait répondu "Oui, pour le moment", en souriant, à un journaliste qui lui demandait s'il restait au Betis.

Depuis, l'ancien lyonnais a été nommé capitaine du club andalou suite au départ du Mexicain Andrés Guardado (37 ans), qui a décidé de rentrer au pays où il évoluera au Club Léon. Mais selon Foot Mercato, cela n'a pas empêché le Betis d'accepter une offre saoudienne pour Fekir, sollicité par Al-Qadsiah. Une offre à laquelle le Français a décidé de ne pas donner suite.

