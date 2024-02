OL Mercato : fin du dossier Cherki !

Alors que Fulham aurait poussé dans les dernières heures du mercato hivernal pour recruter le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, ce dernier ne devrait pas rejoindre le club londonien, d'après le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano. Un accord pour un départ de l'international Espoirs français chez les Cottagers n'aurait jamais été concret. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mercatos, Rayan Cherki devrait donc rester une nouvelle fois chez les Gones.

↪️⛔️ Rayan Cherki to Fulham deal was never concrete or close — and it won’t happen.