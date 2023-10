OL - Mercato : Henrique fait un énorme appel du pied aux dirigeants lyonnais

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Sa présence en conférence de presse ce vendredi à deux jours d'affronter l'OM a pu surprendre... Henrique est peu utilisé à l'OL mais c'est bien lui qui est venu déclarer l'union sacrée devant les médias, et autour de Fabio Grosso, avant l'Olympico.

Il veut prolonger

Le Brésilien, en fin de contrat, en a profité pour évoquer son avenir. « Malheureusement personne n’a parlé avec moi pour l'instant, a-t-il déploré. Mais ici c’est un rêve pour moi. L’OL m’a m’a redonné l’envie de jouer au foot, de faire de bonnes choses, d’être avec de grands joueurs et de grands entraîneurs dans le vestiaire. J’aime trop ce club-là, ma fille est une petite Lyonnaise, je répète ça tous les jours. Moi je suis très content d’être ici, et on verra ce qu’il se passe ». Un message on ne peut plus clair.

