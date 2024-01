OL Mercato : Benzema veut quitter Al-Ittihad, Rothen règle son cas à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Jérôme Rothen ne veut pas d’un retour de Karim Benzema. L’ancien international français a été formel, un come-back du français dans son club formateur serait une mauvaise chose. Si beaucoup sont pour ce retour, lui reste clair et donne ses raisons.

“Si Lyon a raison de tenter le coup ? Non !”

Sur RMC, l’actuel chroniqueur s'est justifié : “Si Lyon a raison de tenter le coup? Non, je suis catégorique. Comment tu peux te dire que, après l’Arabie Saoudite, Benzema va venir à Lyon dans ce contexte-là ? Après ce qu’il s’est passé à Madrid, où il a décidé de ne pas prolonger pour aller là-bas, c’est juste une affaire d’oseille. (…) Ce qui me fait dire que c’est une fausse bonne idée, c’est la personnalité et le tempérament de Karim. Il a montré - et ça se respecte - que l’argent était plus important que le côté sportif.”

C'est confirmé, Benzema veut partir !

Selon l’AFP, Karim Benzema aurait demandé à quitter « temporairement » Al-Ittihad et l’Arabie saoudite cet hiver se sentant « incapable de donner le meilleur de lui-même à cause de la pression ». Cela n’acte pas forcément son intérêt pour l’OL mais c’est un premier pas du Ballon d’Or 2023 en vue d’un départ. Ce dernier a d’ailleurs refusé la possibilité de rejoindre un autre club saoudien pour s’aérer l’esprit.

