OL - Mercato : l'avenir de Dembélé dépendant du RC Lens ?

Depuis le début de la journée, la rumeur d'une arrivée cet été de Michy Batshuayi au RC Lens enfle. Les Sang et Or sont en quête d'un successeur à Loïs Openda, vendu pour 44 M€ au RB Leipzig. L'attaquant belge de Fenerbahçe est à la fois expérimenté, peu cher et correspondant au profil recherché par Franck Haise. Son arrivée en Artois pourrait avoir un impact sur la carrière de Moussa Dembélé.

Galatasaray et Fenerbahçe en concurrence

Libre après cinq saisons à Lyon (et un prêt à l'Atlético), l'attaquant de 27 ans serait dans le viseur de Galatasaray mais aussi Fenerbahçe. Les Canaris lorgnent également l'Ivoirien Wilfried Zaha alors que le champion de Turquie a déjà recruté Mauro Icardi. Les deux géants d'Istanbul s'apprêtent donc à former un duo d'attaquants dévastateur. Maillot rouge et jaune ou jaune et bleu, Dembélé a le choix mais celui-ci pourrait être influencé par le Racing...

🚨 ÖZEL | Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan Moussa Dembélé ile ilgileniyor. 🇨🇵 pic.twitter.com/RZFXYCn65h — Enganche Sports (@enganchesports) July 14, 2023

