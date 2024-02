OL Mercato : West Ham répond sèchement pour Benrahma, un autre club impliqué ?

Le transfert de Saïd Benrahma à l’OL n’aura pas lieu, la faute revenant à West Ham. « Ce 2 février, l’Olympique Lyonnais regrette vivement l’échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et remet en question le comportement de West Ham qui n’a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus », a lancé un communiqué lyonnais hier après minuit.

Tout semblait pourtant ok pour ce prêt de 5 millions d’euros assorti à une option d’achat de 15 M€. Même la DNCG avait validé ce mouvement. Les différents documents avaient été signés entre les directions et avec le joueur, lequel avait déjà passé sa visite médicale et posé pour les photos de présentation avec son maillot floqué. Tout a finalement été annulé au dernier moment. Pourtant du côté de West Ham, on assure que tout s’est bien passé. Seul le temps aurait manqué pour concrétiser ce transfert.

« West Ham United peut confirmer que l’accord du dernier jour du mercato pour que Saïd Benrahma rejoigne l’Olympique Lyonnais n’a pas été conclu avant la date limite, l’accord ne pouvant être conclu avant 23 heures », a répondu le club anglais. Une réponse qui reste assez floue surtout qu’un autre souci a eu lieu pour le transfert de Pablo Fornals au Betis. « West Ham a eu quelques problèmes avec tous les accords qu’ils ont conclus. Nous sommes optimistes car nous espérons conclure l’accord avec Fornals dans les prochains jours, » assure le patron du Betis, Ramon Alarcón.

🔴🔵 Olympique Lyon are furious, Said Benrahma too as they hope FIFA appeal can resolve the situation for transfer collapsed due to West Ham issues.



Real Betis also hope they can get final green light for Pablo Fornals joining from #WHUFC, more contacts to follow. pic.twitter.com/B4IaeOMUvO