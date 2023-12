OL – Mercato : Lacazette a pris une décision forte pour cet hiver

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Si certaines rumeurs l’ont envoyé en Arabie saoudite l’été dernier ou encore en MLS ces derniers temps, Alexandre Lacazette (OL, 32 ans) a les idées bien arrêtées sur son Mercato d’hiver.

Un début de saison décevant, quelques critiques mais malgré tout une seconde place au classement des buteurs de Ligue 1 avec 7 réalisations… Le début de saison d’Alexandre Lacazette n’a pas été un long fleuve tranquille à l’image de la première partie de saison de l’OL.

Lacazette repousse la question de son avenir à l’été 2024

Alors que certaines rumeurs de départ ont fleuri pour le Général lyonnais et que certains l’envoient déjà vers une « pré-retraite » dans le Golfe ou en MLS, Lacazette ne compte pas lâcher son club formateur maintenant. Selon L’Equipe, le Guadeloupéen est non seulement déterminé à rester mais également à assurer le maintien de son club de cœur dans l’élite avant de réfléchir sur son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Lyon, où il est revenu à l’été 2022, Alexandre Lacazette se posera peut-être la question l’été prochain à un an du terme de son bail et en fonction de l’évolution du projet lyonnais. D’ici là, ce sera « full focus » sur l’OL et son rôle de leader.

