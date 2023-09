OL : Laurent Blanc viré, ça se précise d'heures en heures !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Pas une nouveauté, on le sait. Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, n'a jamais été aussi proche de la sortie. En cause, bien entendu, les mauvais résultats depuis le début de saison et le triste jeu proposé par sa formation.

Short-list déjà établie

Si son éviction est d'actualité, RMC en a remis une couche il y a quelques heures. Extrait : " La situation est déjà dangereuse et les dirigeants veulent agir. Il ne reste plus qu'à trouver un nouvel entraîneur. Une short-list a déjà été établie par la direction lyonnaise, qui est en recherche active. Et le constat est simple: dès que l'OL aura trouvé un nouveau coach, Laurent Blanc s'en ira."

Podcast Men's Up Life