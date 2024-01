OL - Mercato : le nom du milieu mystère avec qui Lyon a un accord a enfin fuité !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Fin novembre dernier, Mohamed Toubache-Ter a annoncé sans dévoiler son nom que l'Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec un milieu de terrain français en vue d'une arrivée cet hiver.

Ce milieu est Jordan Ferri !

Un mois et demi plus tard, l'insider a enfin dévoilé le nom de ce joueur. Il s'agirait de Jordan Ferri. Formé chez les Gones, le joueur de 31 ans a quitté le club rhodanien en 2019 et évolue depuis à Montpellier. L’OL aurait été prêt à dépenser entre 2,5 et 4 millions d'euros pour faire revenir Jordan Ferri dans le Rhône mais ce dernier n’aurait finalement pas été recontacté par les dirigeants lyonnais.

