OL – Mercato : le plan de Textor se dessine, au moins trois recrues en janvier !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Les besoins : entre 3 et 6 renforts, selon les annonces de Textor

Si, à l’Assemblée générale de l’OL, John Textor a annoncé quatre à six recrues en janvier, toutes âgées de 25-27 ans, la donne est encore susceptible d’évoluer. Sur la fin d’année, il était plutôt question de ne faire que trois recrues mais de top joueurs. Dans l’idéal, l’OL cherche un défenseur central, un milieu de terrain avec de la bouteille et au moins un attaquant. Les autres ajustements se feront en fonction des départs. Deux joueurs pourraient débarquer de Botafogo (Perri, Adryelson).

Les moyens : 50 à 65 M€

Si l’OL devra faire en restant dans les clous du budget qu’il a présenté à la DNCG, les Gones disposent d’une enveloppe de 50 M€ sans ventes qui peut être augmenté de 15 M€ si David Friio et ses équipes parviennent à exfiltrer les indésirables…

Entre coups de folie et ajustements nécessaires ?

Le dossier-clé de janvier : Rayan Cherki

L’enfant-chéri de l’OL est devenu un vrai sujet du Mercato. L’été dernier, Lyon en réclamait 50 M€ et personne ne s’était présenté malgré les rumeurs PSG et Newcastle. Depuis la cote de l’international Espoirs a chuté du fait de son comportement pas toujours très clean et la direction n’est pas opposé à l’idée de s’en séparer en janvier … Si refonte du secteur offensif il doit y avoir, son départ sera forcément nécessaire. Reste que comme Cherki l'a dit avant la trêve, lui n'a pas spécialement l'intention de plier bagage en cours de saison : « Je n'ai pas fini ce que j'ai à faire ici. »

Les premières pistes : Perri (Botafogo), Aguerd (West Ham), Adryelson (Botafogo), Badiashile (Chelsea), Sangante (Le Havre), Arteaga (Genk), Santamaria (Rennes), Mvila (libre), G.Rodriguez (Bétis), Krunic (Milan AC), André (Fluminense), Sari (Adana Demirspor), Simon (FC Nantes), Benrahma (West Ham), Ramazani (Almeria), Hamony (Le Havre), Ekitike (PSG), Pléa (Borussia Mönchengladbach)…

