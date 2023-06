OL - Mercato : le RC Lens se frotte les mains, Textor négocie un transfert inattendu à 30 M€ !

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

Castello Lukeba est-il une girouette ? Lyonnais qui a le plus joué cette saison devant le gardien Anthony Lopes (3 267), le défenseur centra est une valeur sûre de l’OL depuis deux ans et entend le rester en 2023-2024. S’il a clamé haut et fort son envie de fidélité à l’OL la saison prochaine, malgré quelques couacs remarqués ici et là, Lukeba n’aurait en réalité été jamais aussi proche d’un départ ! Selon Foot Mercato, le roc des Espoirs est courtisé par le RB Leipzig et serait séduit par le projet du club allemand.

De son côté, l’OL est vendeur et doit renflouer ses caisses avant le 30 juin. « L’opération a donc toutes les chances d’aboutir rapidement mais il manque l’offre ferme du club allemand, expliquent nos confrères. Le deal pourrait se boucler aux alentours des 30 M€ et les discussions vont s’accélérer dans les prochains jours. » Si lop»ration aboutit, le RC Lens pourrait se frotter les mains puisque cela voudrait dire que le RB Leipzig aurait abandonné la piste Kevin Danso.

🚨⚪️🔴🇫🇷 #Bundesliga |



◉ Leipzig is still working on deal to sign Leipzig defender Castello Lukeba.



◉ They have made an opening offer worth ~€27m. Lyon want ~€35m but optimism a compromise will be reached for ~30m.



W @sebnonda https://t.co/YEZlzLCWf5 pic.twitter.com/uQnZYPjk3D