OL - Mercato : le Stade Rennais et l'OM peuvent trembler, Orban sera prêt d'entrée !

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Suivi depuis plusieurs mois par de nombreux clubs de L1, Gift Orban devrait finalement mettre le cap sur Lyon. Les Gones finalisent les derniers détails d'un transfert estimé à 13 M€ avec La Gantoise. La bonne nouvelle, c'est que le Nigérian de 21 ans devrait immédiatement performer en France. En effet, le journaliste belge Stefan Smet, qui l'a suivi au quotidien outre-Quiévrain, assure que sa faculté d'adaptation est très grande.

"Il n'a pas vraiment de problème pour s'adapter ou s'intégrer"

"Sa plus grande qualité, c'est qu'il n'a pas vraiment de problème pour s'adapter ou s'intégrer. Quand il est arrivé à Gent, il était vraiment impressionnant. Il n'a pas vraiment eu besoin d'une période d'adaptation. S'il fait cela à Lyon, on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Quand il a la confiance, il marque les yeux fermés." Une bonne nouvelle pour les Gones, battus au Havre (1-3) dimanche et qui s'apprêtent à recevoir le Stade Rennais et l'OM en Ligue 1 après leur 16e de finale de Coupe de France contre Bergerac.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Why wasn't Gift Orban called up for AFCON ??? pic.twitter.com/wX8utgyXQn — Dя.Bigfish (@your_emoji_guy) January 17, 2024

Podcast Men's Up Life