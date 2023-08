OL – Mercato : Leipzig prêt à zapper Lukeba pour un crack du Feyenoord ?

Comme il l'avait fait avec le RC Lens pour Loïs Openda en tentant de se placer sur Marcus Thuram, le RB Leipzig tente-t-il de mettre la pression sur l'OL pour finaliser le cas de Castello Lukeba ? Alors que la dernière proposition formulée par le club allemand a été balayée par John Textor, le Rasenball se serait lancé sur une autre piste selon Fabrizio Romano.

Toujours fidèle à sa ligne de conduite visant à faire signer des prospects à gros potentiel, le RB Leipzig préparerait une offre importante pour le néerlandais Lutsharel Geertruida (Feyenoord, 23 ans). Un dossier pas forcément plus simple à finaliser que celui de Lukeba puisque le club de Rotterdam attend de battre son record de transfert sur sa vente.

Du côté de l'OL, il se murmure de plus en plus que Castello Lukeba est agacé par la posture fermée de ses dirigeants. S'il n'a pas prévu d'aller au clash pour partir, l'international Espoirs a quand même demandé à son agent de militer en sa faveur. Seule certitude aujourd'hui : le RB Leipzig, qui a laissé filer Josko Gvardiol à Manchester City, attend l'arrivée d'un jeune défenseur pour remplacer son international croate.

RB Leipzig are preparing new approach to sign Lutsharel Geertruida — while OL rejected new proposal for Lukeba ⚪️?



