OL - Mercato : Adryelson et Perri ont parlé, un autre départ que Kadewere s'accélère !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Lucas Perri (26 ans) et Adryelson (25 ans) sont arrivés à Lyon. Les deux nouveaux joueurs de l’OL vont passer leur visite médicale et s’engager dans la foulée si tous les tests s’avèrent bons. Dans des propos rapportés par Le Progrès, les Brésiliens ont livré leur premier mot. À l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, les néo-Lyonnais ont annoncé être très heureux d’arriver dans le Rhône.

Jeffinho largué plus tôt que prévu ?

“Je suis très content d’être à Lyon”, a lâché le gardien de but Perri. Avant qu’Adryelson ne suive, en expliquant que “oui, le voyage a été bon”. De son côté, Jeffinho devrait partir plus vite que prévu. « Si l’on avait pu penser que le prêt ne se ferait qu’à la fin du mercato pour cause de CAN, il semble que le mouvement sera plus rapide. Le prêt est en cours de finalisation avec le club brésilien de la galaxie Eagle Football de John Textor », explique le quotidien régional.

OL : les premiers mots de Lucas Perri et Adryelson https://t.co/wdAlXDavbU — Foot Mercato (@footmercato) January 2, 2024

Podcast Men's Up Life