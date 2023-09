OL - Mercato : Lukeba balance sur son transfert, il règle ses comptes avec les dirigeants

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Sur les critiques des supporters

"J'aurais préféré partir dans de meilleures conditions. Il y a peu de temps, j'étais très apprécié des supporters et, maintenant, c'est totalement l'inverse, ils me détestent. Je peux comprendre leur déception, depuis leur niveau d'information, ils voient des jeunes partir, ils sont en colère... Mais ils ne savent pas tout non plus. Les supporters voient seulement ce qu'on leur montre. C'est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant qui veut absolument partir. Mais mon départ de l'OL (contre près de 35 M€), c'est seulement une conséquence. Il faut voir les causes qui ont mené à ça aussi... Les raisons qui m'ont convaincu de partir.

L'OL l'a poussé vers la sortie

"Au club, ils avaient l'ambition de me vendre depuis plusieurs mois, ça datait du début de saison passée, avec l'ancienne direction. C'est la réalité. Moi, ma volonté première était de prolonger à Lyon. Depuis octobre, je voulais vraiment prolonger et mes anciens agents discutaient avec Vincent Ponsot pour ça. Les dirigeants me disaient qu'ils comptaient sur moi pour les années à venir, mais ça ne s'est jamais retranscrit par une offre de renouvellement. J'avais absolument zéro nouvelle et mes représentants n'en avaient pas non plus. Quand vous prétendez vouloir garder vos joueurs, la moindre des choses est de répondre, que ce soit pour dire oui ou pour dire non. Là, ça a coupé court et j'ai forcément pris ça comme un manque de respect et de considération. Je n'avais pas de nouvelles, donc j'ai décidé d'être plus acteur. J'ai arrêté de travailler avec mes anciens agents et j'ai envoyé un mail personnellement à Vincent Ponsot pour l'avertir qu'il devait directement passer par moi. On m'avait aussi fait comprendre que ça pourrait être bien pour le club si j'étais vendu. J'ai appris par la suite que ma vente était prévue à la DNCG. Dans ces conditions, c'était impossible pour moi de continuer à l'OL, le club de mon enfance, là où j'ai grandi et vécu énormément de choses que je n'oublierai jamais."

Il a rencontré Textor et il le remercie de l'avoir laissé partir

"Mon nouvel agent avait dit depuis un moment au club que j'avais décidé de partir, mais je n'avais pas eu de réponse concrète. Du coup, j'ai fait la démarche de rencontrer le propriétaire pour lui afficher mon envie et mes raisons, que je viens de vous donner. En revanche, je n'ai jamais dit que j'avais "assez donné" pour Lyon. J'ai dit que j'avais toujours "tout donné", c'est différent, et j'aurais continué à le faire si John Textor m'avait dit que la porte était fermée. J'avais un contrat, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans le foot, je n'aurais pas fait de grève, je serais rentré dans le rang. Mais je le remercie de m'avoir compris et de m'avoir laissé partir."

Podcast Men's Up Life