OL Mercato : Lyon a un accord avec une nouvelle recrue !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Après avoir déjà recruté Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic lors de ce mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais pourrait encore s'attacher les services d'un défenseur central, d'un milieu de terrain et d'un ailier d'ici jeudi soir. Pour le renfort dans l'entrejeu, c'est le milieu de terrain de Nottingham Forest, Orel Mangala, qui pourrait être recruté.

Accord de principe entre l'OL et Mangala !

D'après les indiscrétions de Sacha Tavolieri, l'international belge aurait donné son accord de principe pour rejoindre l'actuel 16e de Ligue 1. Mais il n'y aurait pour l'instant pas encore d’accord entre le joueur et l'OL sur les bases d'un contrat et entre Lyon et Nottingham Forest sur les bases d'un transfert. Le journaliste belge a, par ailleurs, confirmé que le club rhodanien aurait formulé une première offre aux Reds. Mais elle serait nettement inférieure aux 35 millions d'euros évoqués par The Athletic.

🔵🔴🦁 L’Olympique Lyonnais a bien transmis une offre à Nottingham Forest pour Orel #Mangala. Le montant est cependant bien inférieur aux 35M€ annoncés. Discussions avancées en cours pour trouver l’accord…

🇧🇪 Le Belge veut quitter #NFFC et son entourage continue de pousser en… pic.twitter.com/sFcTotY7ao — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 30, 2024

