OL – Mercato : Lyon marche déjà sur des œufs avec Perri et Lopes

Si l’OL devrait bel et bien accueillir Lucas Perri (Botafogo) cet hiver et le mettre en concurrence avec Anthony Lopes, le club rhodanien marche bel et bien sur des œufs concernant ce dossier sensible.

Comme le rapporte L’Equipe, l’OL a d’abord pris le temps de confirmer à Lopes qu’il resterait numéro 1 jusqu’à la fin de saison, le temps de l’adaptation du 3ème gardien du Brésil et que la concurrence entre les deux hommes démarrerait bien à l’été 2024, à un an de la fin du contrat du Portugais.

Un « cadeau empoisonné » pour Perri

Reste à savoir comment Lucas Perri vivra ce statut de doublure alors que Pierre Sage – conforté dans son rôle de coach n°1 cette saison – a alerté sa direction sur sa volonté de ne pas créer trop de concurrence à certains postes.

Pour Lucas Perri aussi, ce transfert est un véritable « cadeau empoisonné ». Si le FC Twitter rhodanien est prêt à tourner la page Lopes, exaspéré par les performances du natif de Givors en ce début de saison, ce n’est pas franchement le cas des Ultras, Kop Virage Nord et Lyon 1950, qui le gardent en haute estime et scandent son nom à chaque match. Un pari qui s’annonce plus que risqué…

