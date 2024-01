OL - Mercato : Lyon officialise ses deux premières recrues hivernales

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

L'OL a officialisé ce vendredi soir les arrivées de Lucas Perri et Adryelson en provenance de Botafogo. Les deux Brésiliens se sont engagés jusqu'en juin 2028 avec le club rhodanien. "L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert", a annoncé l'OL dans un communiqué.

🚨 Lucas Perri et Adryelson s’engagent avec l’OL jusqu’en 2028 🔴🔵



ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

