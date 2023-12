OL – Mercato : Lyon prépare bien une offre pour Benrahma (West Ham)

L’OL et les Algériens, c'est une histoire de longue date. Lyon pourrait faire venir un énième Algérien dans ses rangs. Ekrem Konur dévoile que les Gones aimeraient faire venir Saïd Benrahma en prêt avec option d’achat, cet hiver. Le joueur de 28 ans n’est pas l’option la plus utilisée par David Moyes.

L’ancien Niçois pourrait faire son come-back en Ligue 1. Formé à Colomiers, dans la banlieue toulousaine, Benrahma a longtemps foulé les pelouses des championnats français de première et de deuxième division, avec Angers, le Gazelec Ajaccio, Nice ou Châteauroux. Reste à voir si les Lyonnais arrivent à convaincre le club londonien de laisser filer son joueur.

💣💥Lyon want to sign West Ham's 28-year-old Algerian winger Saïd Benrahma on loan with a permanent option to buy.

