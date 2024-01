OL - Mercato : Lyon tient sa troisième recrue hivernale, c'est un gros coup !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

L'Olympique Lyonnais a déjà enregistré la venue de deux joueurs cet hiver en la personne de Lucas Perri et Adryelson. Mais le club rhodanien compte se montrer encore bien actif dans le sens des arrivées lors de ce mercato hivernal.

Une troisième recrue hivernale arrive à Lyon !

Et d'après nos confrères de L'Équipe, un troisième joueur devrait bientôt débarquer chez les Gones. Il s'agirait de Malick Fofana. Le jeune ailier droit de La Gantoise devrait s'engager dans les prochaines heures avec l'OL jusqu'en juin 2028 pour environ 15 millions d'euros hors bonus. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 31 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Malick Fofana est un grand espoir du football belge. Dans ce dossier, les dirigeants lyonnais auraient vaincus la concurrence de clubs de Premier League et de Bundesliga.

