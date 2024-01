OL Mercato : Ménès sceptique sur le pari Matic et le recrutement lyonnais

Questionné sur les choix de l’OL sur ce Mercato d’hiver à l’occasion de son « Face à Pierrot » sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a émis pas mal de réserves sur les choix du directeur sportif David Friio et de sa cellule de recrutement.

« Lyon a déjà mené un gros recrutement mais je m’étonne de voir qu’il n’y a pas un seul défenseur à part le Brésilien (Adryelson) qui n’a quasiment pas joué une minute en Ligue 1 », a-t-il notamment lâché en préambule avant de remettre en cause le choix Nemanja Matic (ex-Stade Rennais) pour solidifier l’entrejeu :

« Je suis pas du tout certain que Matic apporte grand-chose à cette équipe. Lyon n’est pas une équipe qui manque de technique au milieu. Tolisso ou Caqueret savent faire une passe. Mais ça manque de vitesse, ça manque de puissance et ce sont deux secteurs où Matic n’apportera rien ».

Autre choix qui l’étonne : le fait que l’OL « empile les ailiers » : « Après Nuamah, Fofana… Ils veulent encore Danjuma. Je ne sais pas. Ils vont peut-être jouer avec douze ailiers ? J’ai énormément de mal à comprendre où veut en venir l’OL avec son recrutement ». Seule une amélioration notable des résultats sera le juge de paix de cet onéreux mercato hivernal des Gones…

Face à Pierrot (3/3) : "L'arbitrage français ne progresse pas, c'est toujours le même bordel"



L'arbitrage en Ligue 1, Gattuso satisfait, Lille rate le coche, les Bleus blessés, le problème Vitinha et l'avenir de l'OL et de Cherki.https://t.co/Hp9gw47alY via @YouTube