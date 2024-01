OL - Mercato : nouvelle concurrence pour Benrahma

La concurrence se corse pour l’Olympique Lyonnais. Saïd Benrahma est sollicité depuis plusieurs semaines par le club rhodanien. Mais les Lyonnais vont devoir être efficaces dans les négociations, plusieurs clubs anglais se sont positionnés sur le joueur de West Ham.

L’Algérien a reçu des sollicitations de la part de Brentford, Wolverhampton et Fulham. D’autres clubs se mobilisent autour de l’ailier, mais l’OL continue de croire en ses chances et peaufinerait son offre...

🚨EXCL: ⚒️🇩🇿 #PL |



◉ Brentford now add Saïd Benrahma to their winger list ❗️Contacts took place with his entourage ✅️



◉ Fulham and Wolves are there.



◉ Talks continue with Lyon. L'OL want first to reach an agreement with the player before sending a formal offer to West Ham… pic.twitter.com/s3fBRQXAoG