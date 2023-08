OL – Mercato : nouvelle offre pour Lukeba !

Le RB Leipzig a de la suite dans les idées. Selon Fabruizio Romano, le club allemand revient à la charge pour enrôler le défenseur central de l'OL Castello Lukeba. Le RB avait proposé avait déjà proposé 26 M€ et 6 M€ de bonus à l'OL, qui avait refusé la proposition. Mais il est revenu à la charge.

Alors qu'il risque de perdre Josko Gvardiol, Leipzig propose cette fois 32 M€. Lukeba, lui, a déjà trouvé un accord pour les modalités d'un contrat de cinq ans. Avec une masse salariale et un recrutement encadrés par la DNCG, que va faire l'OL ? A suivre...

RB Leipzig have submitted new bid to Lyon for Castello Lukeba — understand it’s €32m plus sell on clause 🚨⚪️🔴



Lukeba already agreed personal terms on five year deal with Leipzig.



After 2 years, Lukeba wants to leave with an important compensation for Lyon. pic.twitter.com/x8boZxzFTN