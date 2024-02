OL Mercato : on sait si l'arrivée de Nuraly Alip est confirmée, un club pousse pour Cherki

Une incroyable rumeur est née du côté de l'Olympique Lyonnais dans les derniers instants du mercato hivernal. Sur son compte Instagram, l'OL a été envahi par des dizaines de messages de Kazakhs qui annoncaient l'arrivée du défenseur central du Zénith Saint-Pétersbourg, Nuraly Alip, chez les Gones.

Mais finalement, il n'en serait rien. En effet, selon les informations de L'Équipe, une fois que la venue du milieu offensif de West Ham, Saïd Benrahma, sera officialisé, le club rhodanien devrait avoir terminé son mercato dans le sens des arrivées. Nos confrères confirment tout de même que les dirigeants lyonnais auraient bien cherchés à recruter un défenseur central en cette fin de mercato hivernal. Mais les non départs de Sinaly Diomandé et Dejan Lovren auraient mis fin à une potentielle arrivée à ce poste.

Par ailleurs, un Lyonnais serait toujours courtisé à quelques minutes de la fermeture de ce marché hivernal. Il s'agirait de Rayan Cherki. Et pour cause, d'après le journaliste anglais, Pete O'Rourke, Fulham tenterait toujours de recruter le numéro 18 des Gones en prêt.

Understand Fulham are trying to beat the deadline to get a loan deal for Lyon attacker Rayan Cherki agreed. #ffc #Lyon #DeadlineDay pic.twitter.com/dSuG5lFKXp