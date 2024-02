OL Mercato : plusieurs cadors s’arrachent déjà Cherki cet été !

Rayan Cherki a vécu un Olympico mouvementé ce dimanche. Resté sur le banc de touche tout le match durant, le milieu offensif de l’OL a été invectivé par un supporter des Gones pendant son décrassage d’après-match.

Si le joueur de 20 ans ne gardera donc pas un excellent souvenir de cette précieuse victoire (1-0), cela ne l’empêche pas d’être courtisé en vue du prochain mercato estival. Selon Ekrem Konur, Naples, la Juventus Turin, West Ham, Crystal Palace ainsi que Fulham continuent de s’intéresser à son profil. Cette saison, Cherki totalise 21 matches pour un 1 but et 3 passes décisives.

💣💥❗🇫🇷 #OL ⚪❗

Napoli, Juventus, West Ham, Crystal Palace and Fulham continue to be linked with Lyon's 20-year-old French player Rayan Cherki.



🏟️ 21 Matches ⚽ 1 Goal 🎯 3 Assist pic.twitter.com/kYUZ77snjD