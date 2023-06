OL - Mercato : Pulisic fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Ce samedi, nos confrères de L'Équipe ont annoncé que l'Olympique Lyonnais serait sur les rangs pour recruter l'ailier gauche de Chelsea, Christian Pulisic, qui n'est plus en odeur de sainteté chez les Blues.

Pulisic veut quitter Chelsea

Au lendemain de la révélation de l'intérêt de l'OL pour l'international américain, ce dernier s'est exprimé sur son avenir auprès d'ESPN, confirmant ses envies d'ailleurs. "C'est vraiment le moment pour moi de déterminer ce qui sera le mieux pour mon avenir, et d'aller quelque part où je pourrai jouer, où l'on me fera confiance, et où je serai content de ce que je fais. Je veux retrouver cette joie en club, c'est certain", a confié l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

⚽️ OL - Mercato : en plus de Pulisic, Textor vise un autre gros coup #ButFC https://t.co/ntAswswNgc — But! Football Club (@club_but) June 25, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur