OL Mercato : le dossier Benzema rebondit, Sage réclame une folie à Textor !

Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Ce mercredi, Pierre Sage était en conférence de presse, à 48h du match entre son OL et le Stade Rennais, qui ouvrira la 19e journée de Ligue 1. Interrogé sur la fin du mercato, l'entraîneur lyonnais s'est montré, comme à son habitude, très direct : il attend encore "un joueur offensif, un défenseur et un ou deux milieux". Une demande légitime vu la faiblesse de son effectif mais une vraie folie quand on sait qu'il ne reste qu'une semaine avant la clôture du marché !

Man U écarte la piste Benzema

En plus du temps, qui est compté, les finances rhodaniennes ne sont pas extensibles, ce qui rend la tâche d'autant plus compliquée. Sans parler du fait que la DNCG veille au grain en contraignant les Gones à vendre avant de pouvoir se renforcer. La demande Pierre Sage est donc compréhensible mais pas sûr que ses dirigeants puissent lui donner satisfaction d'ici le 1er février !

En parallèle, le dossier Karim Benzema a rebondi. Selon The Sun, Manchester United aurait dit non à une possible signature de l'attaquant d'Al-Itihad en raison de son coût trop onéreux d'un point de vue salarial. Le club anglais n'aurait d'ailleurs même pas démarré les négociations avec l'entourage du joueur avant de prendre cette décision.

