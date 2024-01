OL Mercato : Textor a plombé le dossier Luiz Henrique, une nouvelle piste après Hojbjerg !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Bien avancé, le transfert de Luiz Henrique à Lyon n'est toujours pas officiel. Et pour cause ! Le milieu offensif brésilien de 23 ans aurait freiné des quatre fers après un changement stratégique de John Textor. A l'origine, l'Américain a négocié avec le Betis pour le transfert en tant que patron de l'OL. Les deux parties s'étaient mises d'accord pour un transfert de 16 M€ plus 4 M€ de bonus. Henrique devait être prêté à Botafogo jusqu'à la fin de la saison puis arriver à Lyon en juin.

Luiz ne voulait pas signer à Botafogo

Sauf qu'au dernier moment, Textor a décidé que ce serait Botafogo qui règlerait l'ardoise, et non l'OL. Pas de problème pour le Betis mais Luiz Henrique, lui, y a vu une manoeuvre pour le faire rester plus longtemps au pays. Or, lui, ce qu'il veut, c'est continuer à jouer en Europe. Textor a démenti ce scénario, dévoilé par Globo Esporte ("Du faux journalisme fait par des gens qui n’étaient pas assis dans sa cuisine. Cela a toujours été proposé comme une signature pour Botafogo, avec un parcours chez Eagle… Luiz est un bon jeune homme, et nous lui avons laissé le temps de prendre une grande décision pour sa famille", a-t-il écrit sur Twitter) mais le fait que Henrique est toujours au Betis...

Au milieu, l'OL fonce désormais sur Orel Mangala

Concernant l'OL cette fois-ci, le groupe Eagle travaille sur un second milieu de terrain en plus de Nemanja Matic. Tottenham ayant fait le choix de conserver Pierre-Emile Højbjerg et le dossier André (Fluminense) trop compliqué, les Gones auraient orienté leurs efforts sur le milieu de belge de Nottingham Forest Orel Mangala (25 ans). Affaire à suivre.

Straight up false journalism by people that were not sitting in his kitchen. This has always been proposed as a @botafogo signing, with an Eagle pathway…Luiz is a good young man, and we have given him time to make a big decision for his family. https://t.co/WDIqJwpazE — John Textor (@_JohnTextor_) January 27, 2024

