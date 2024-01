OL - Mercato : Textor dégaine une offre pour un défenseur et réagit à la polémique Perri et Adryelson !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

John Textor a eu de quoi faire cette semaine. Le boss de l’OL est revenu sur la polémique du transfert de Lucas Perri et Adryelson. Les deux joueurs sont arrivés pour 3,25 millions et 3,58 millions, une somme qui paraît bien loin des 20 millions qui avaient été annoncés. Sur son compte X, John Textor a tenu à éteindre la rumeur de la magouille en expliquant les modalités du transfert: “Nous estimons les valeurs à partir de TransferMarkt et nous ajustons selon les caractéristiques du joueurs…Dans ce cas, il s’agit d’une opération à 50%” Des modalités étranges, que le commun des supporters n’a pas l’habitude de voir. Outre la polémique, John Textor et sa direction ont généré une offre pour un joueur de Porto

David Carmo dans le viseur pour cet hiver

Le joueur de Porto intéresse les dirigeants Lyonnais, d'après RMC Sport. Arrivé contre 20 millions d’euros de Braga en 2022, l'international Portugais joue moins dans le club Portugais. Les Lyonnais ont approché les dirigeants de Porto pour se faire prêter le joueur. D’autres clubs comme l’Olympiakos sont également intéressés. À voir ce qu’il se passera cet hiver.

